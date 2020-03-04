Екс-гравець «Карпат» Артем Федецький висловився щодо українських топ-клубів

Футболіст назвав загальну проблему топ-клубів.

"Загальна проблема наших топових клубів – «Динамо» і «Шахтаря» – це недовіра до своїх футболістів. Краще купити посереднього незрозумілого легіонера, який буде отримувати хорошу зарплату і виходити на поле.

А наші перспективні гравці сидять на «банці», не потрапляють в заявку, їздять по орендах. Це – неправильно", - заявив Федецький.

Крім того, колишній гравець "Карпат" зазначив, що в Динамо залишився лише один футболіст, який б'ється за емблему клубу.

Фото: Динамо Київ від Шурика

"Динамо вже не те. На мою думку, там залишився тільки один футболіст, який б'ється за емблему клубу – це Сидорчук. А більшість... Є перспективний Циганков, який, на жаль, не готовий, тому що не пройшов зимові збори. І багато посередніх легіонерів", - резюмував Федецький.

Раніше ми писали, що півзахисник Динамо Беньямін Вербич висловив свою думку про захисника Віталія Миколенко.

Вербич назвав його "другим Андрієм Шевченком".

"Він постійно забігає мені за спину, а я йому не віддаю передачі. Що він може про мене думати? Миколенко – топ. Це новий Шевченка, він коштує мінімум 40 мільйонів євро", – заявив Вербич на Youtube.