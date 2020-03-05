Фанат українського боксера Олександра Усика зробив тату з зображенням кумира
"Чим більше малюю портретів цього крутого дядька, тим більшою повагою наповнююсь до нього і до його справи", - підписав фото тату-майстер.
Усик відреагував на дану роботу і поставив лайк на пост.
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Фоловерам сподобалося тату і вони всіляко захоплюються роботою в коментарях: "Ай який славний дядько вийшов👍🔥", " Вогонь!🔥🔥", "💪сильно", " 😍😍😍 дуже круто".
Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик не застосовує свої боксерські навички в повсякденному житті.
Але боксер на зустрічі зі студентами КНУ ім. Т. Шевченко розповів про одну з конфліктних ситуацій, в якій йому довелося взяти участь.
"Для мене неприйнятно, коли хлопець йде з дівчиною, а інші два хлопця до нього чіпляються. Це за межею моїх розумінь. Хлопець іде з дівчиною – все у нього імунітет. А вони почали до неї чіплятися. Я взяв палицю, вийшов з машини і розігнав цих хуліганів. Чому я взяв палицю? Тому що у мене є біта. Я не знаю, може у них був ніж або щось ще. Вони хотіли поговорити: "Братан, давай поговоримо". Відповідаю: "Ні, твій братан в кінці яру кінь доїдає", – розповів Усік.
Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.
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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.