Відео потужного нокауту від українського боксера муай-тай набирає популярність

Українцю вдалася відмінна вертушка, під час якої він ледь не відірвав голову супернику.

Раніше ми писали, що український боєць Муай-тай Анатолій Шпонарский переміг на турнірі в Таїланді чергового суперника. Зробив він це у витонченій манері. Суперник навіть не встигав реагувати на удари українця.

Відео побиття з'явилося на каналі Іnstagram української асоціації Муай-тай. Підпис до відео свідчить «Серія ударів Анатолія Шпонарского точно в ціль в бою проти суперника з Таїланду.

П'ятий раунд поєдинку українець почав потужно і, в підсумку, переміг за очками». Шпонарский потужно працював ногами, і у суперника просто не було шансів схаменутися.

«Натаскав славно», «Підсікання топ», «Слава Україні», «Красиво», «Сильно», «Кращий», - коментують відео фолловери.

Як повідомляла Politeka, найтовстішого боксера нокаутували у другому раунді, відео: його формі міг би "позаздрити" Руїс.

Також ми писали, що український боєць знищив суперника: відео побиття.