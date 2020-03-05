Тайсон Ф'юрі в черговий раз підтвердив, що збирається завершити кар'єру після бою проти Ентоні Джошуа

Переможець цього поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу.

«У мене залишилося ще два бої, потім настане час серйозно замислитися про те, що робити далі. Скільки можна? Я не програю вже 31 поєдинок, вже 12 років виступаю в професійному боксі.

Я вже став чемпіоном світу у важкій вазі. Після перемоги над Кличком я отримав всі титули. Думаю, останній бій буде з Ентоні Джошуа», - про це «Циганський король» розповів на шоу This Morning.

Раніше ми писали, що чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі готовий битися з Ентоні Джошуа.

Команда Ф'юрі навіть готова заплатити Деонтею Вайлдеру, щоб відкласти реванш.

"Я віддаю перевагу відразу ж вийти на Джошуа, але є пункт про реванш у контракті з Уайлдером. Він повинен бути дотриманий, якщо тільки ми не домовимося, щоб Уайлдер почекав. Ми готові заплатити Вайлдеру, щоб відкласти реванш. Але це його вибір. Це була б вигідна пропозиція для нього", - заявив промоутер британського чемпіона Френк Уоррен.

Крім того, промоутер зазначив, що Ф'юрі зломить Вайлдера.

"Я говорив з його менеджером. Деонтей переконаний, що може нокаутувати Тайсона. Я в це не вірю. Я ще перед другим поєдинком вважав, що Ф'юрі зломить Вайлдера. Якщо Деонтей буде наполягати на реванші, ми займемося його організацією. Я хочу влаштувати поєдинок з Джошуа до кінця року. Так ми гарантуємо, що Ентоні не програє комусь іншому", - резюмував Френк Уоррен.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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