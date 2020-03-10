В Манчестері відбувся бій у суперважкій вазі між британцем Хьюї Ф'юрі - двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі, і чехом Павлом Соуром
Ф'юрі відразу проявив лідерські якості і намагався пробити захист суперника з середньої дистанції, передає sport.ua.
В кінці другого раунду Ф'юрі відправив Соура в нокдаун правим боковим. У третьому раунді чеський боксер знову опинився на канвасі, після чого кут Соура викинув на ринг рушник.
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Ф'юрі відправив у нокаут Соур в третьому раунді.
Відео поєдинку Хьюї Ф'юрі – Павло Соур
Нагадаємо про те, що нещодавно Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче відкрити тренувальний зал для молодих боксерів.
"В даний момент я займаюся відкриттям боксерського залу. Роботи в цьому напрямку вже ведуться повним ходом. Колись у дитинстві у мене була можливість прийти в зал і стати тим, ким я є зараз.
Хочу подарувати дітям таку можливість. Поки що моя робота - це все моє хобі. Але після відходу з боксу я зможу присвятити новому заняттю більше часу", - заявив Тайсон.
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