Поєдинок не протримався і одного раунду

Ганський боксер Теофіль Тетте в бою з Ентоні Фаулер часто опинявся на настилі рингу через ковзання свого взуття, яке було обмотане скотчем

Як повідомляє The Sun, спочатку Фаулер повинен був зустрітися в минулу суботу з Джеком Флетлі, однак за тиждень до поєдинку бій був скасований.

Новим суперником британця став Тетте. Але скласти конкуренцію Фаулеру ганець не зміг. Їх бій не тривав і одного раунду.

Тетте чотири рази опинився в нокдауні, але у чому його падіння були викликані не ударами суперника, а поганим зчепленням між його взуттям, яка була обмотана скотчем, і настилом рингу.

Skating away

On the thin ice of a new day#DAZN #FowlerTetteh pic.twitter.com/EEXZYqPKrr — Year Of The Hard Hitter (@gillies_robert) March 8, 2020

До речі, судді позбавили перемоги українського боксера Сергія Радченка в бою з Артуром Шпилькою з Польщі.

8 березня відбувся поєдинок у важкій вазі. Боксери зустрілися на рингу арени Hala Sportowa у польському місті Ломжа.

Сергій Радченко (7-6, 2 нокаутом) і Артур Шпилька (24-4, 16 нокаутом) билися 10 раундів. В результаті поляк переміг за рішенням суддів, які виставили такі бали: 95:93, 95:93, 94:94.

За час бою 32-річний український спортсмен двічі відправляв суперника у нокдаун (на 3-му і 5-му раунді). Це могло принести йому перемогу, але у 9-му раунді рефері зафіксували удар передпліччям з боку Сергія Радченка і зняли з нього бали.

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