Український боксер Олександр Усик у гарному настрої продовжує готуватися до бою проти Дерека Чісори

Цього разу українець виконав кілька циркових трюків під час тренувального заняття.

У коментарях підписники жартують і пишуть, що боксеру буде чим зайнятися на пенсії. Крім того, деякі користувачі мережі відзначили, що порівняно з Чісорою, Усик виглядає худим.

"На пенсії з голоду не помреш", "Худий якийсь", "Саня ти дивись, а то Чісора великий а ти ніби схуд, будемо переживати", "Звір", " На пенсію в боксі вийдеш, можна в цирку підробляти".

До слова, ми вже писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.

Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".