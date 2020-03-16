Тайсон Ф'юрі потрапив у скандал через вживання допінгу

Як повідомляє Daily Mail, член команди британця в листопаді 2016 року пропонував фермеру Мартіну Кэрфуту 30 тисяч доларів, щоб той дав потрібні для команди боксера свідчення.

Фермер повинен був виступити в суді, заявивши, що допінг в організм боксера потрапив через зіпсоване м'ясо кабана, яке він постачав команді Ф'юрі.

Чоловік дав потрібні свідчення, але так і не отримав грошей за свою допомогу.

"Ви повинні зрозуміти, що я ніколи не тримав кабанів. А саме це вони хотіли від мене почути. Вони запропонували мені великі гроші, і я купився на їхню історію", – заявив Кэрфут.

Британське антидопінгове агентство (UKAD) врахує показання фермера і буде розслідувати справу Ф'юрі. Якщо відомству вдасться довести провину британського боксера, йому загрожує дискваліфікація на вісім років.

До речі, чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і американець Деонтей Вайлдер проведуть третій бій.

Поєдинок Ф'юрі - Уайлдер може пройти у другій половині липня в Лас-Вегасі, США.

Реванш повинен відбутися до кінця липня в США. Швидше за все, бій Ф'юрі - Уайлдер пройде 18 або 25 липня.

Також ми писали, що Кенні Бейліс, рефері бою Уайлдер – Ф'юрі 2, розповів, що у нього була думка, щоб зупинити поєдинок до того, як кут американця викинув рушник.

«Вважаю, що зупинка була своєчасною, оскільки перед цим під час хвилинної перерви між раундами я підходив до Деонтею. Я подивився на нього і пояснив, що рефері зазвичай говорять бійцям: «Послухай, ти повинен щось мені показати». Боксери знають, що якщо вони нічого не демонструють на рингу, то я можу зробити свою роботу і зупинити бій", - зазначив рефері.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Ф'юри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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