Український боксер Олександр Усик поділився думкою щодо можливого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі

Британець раніше заявив, що може перемогти українця навіть якщо буде тримати одну руку зав'язаної за спиною. Відповідь Усика не змусила себе довго чекати.

"Мені Ф'юрі симпатичний, як він себе веде. Багато хто бачить у ньому дурня, але я знаю, що все це заплановано. Якщо він вважає, що може перемогти мене з зав'язаною рукою за спиною, то я можу закрити очі, зав'язати одну руку собі за спину і ще нехай хтось мене тримає за ногу", - заявив Усик.

Раніше ми писали, що Тайсон Ф'юрі буде явним фаворитом у третьому бою з Деонтеєм Вайлдером.

Букмекери відзначають, що перемога в другому бою зробила Ф'юрі фаворитом у повторному поєдинку з "Бронзовим бомбардувальником" і з іншими топ-боксерами дивізіону.

Зараз шанси на перемогу Ф'юрі в третьому бою з Вайлдером становлять 1,36 проти 3,75 американця.

У разі поєдинку Ф'юрі з Ентоні Джошуа коефіцієнт на Тайсона становить 1,5 проти 2,75 на Ентоні.

До речі, на думку аналітиків, великі шанси на перемогу над Тайсоном Ф'юрі є у Олександра Усика (коефіцієнт на перемогу українця - 2,62).

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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