Український боксер Олександр Гвоздик розповів, що думає про поєдинок Усик - Чісора

«Усику немає сенсу відразу боксувати проти Ф'юрі або Джошуа. А Чісора якраз такий суперник, який буде для Саші хорошою перевіркою. Хоча люди теж можуть сказати, що це неправильно, типу навіщо відразу Чісору, потрібно когось слабшого. А був би хтось слабший, сказали б, що він мішкобій», – поділився думкою Гвоздик в інтерв'ю Luckypunch.net.

Раніше ми писали, що промоутер Олександра Усика Едді Хирн сподівається, що ситуація з коронавірусом не вплине на проведення поєдинків.

«Попереду у нас багато боїв, і я сподіваюся, що все пройде як завжди. У вболівальників в боксі унікальна роль, вони під час бою допомагають боксеру вийти на новий рівень».

«Я не уявляю, як можна провести бій Усик - Чісора без уболівальників в залі. Або як Ентоні Джошуа буде битися з Кубратом Пулєвим на порожньому стадіоні. Такого просто не буде», - вважає Хирн.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".