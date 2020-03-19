Український боксер Олександр Гвоздик розповів, що думає про поєдинок Усик - Чісора
«Усику немає сенсу відразу боксувати проти Ф'юрі або Джошуа. А Чісора якраз такий суперник, який буде для Саші хорошою перевіркою. Хоча люди теж можуть сказати, що це неправильно, типу навіщо відразу Чісору, потрібно когось слабшого. А був би хтось слабший, сказали б, що він мішкобій», – поділився думкою Гвоздик в інтерв'ю Luckypunch.net.
Танки увійшли в столицю через карантин, крайні заходи вводяться з 19 березня: кадри з місця
Кошовий і Кравець з "Квартал 95" виявилися не українцями, спливла правда: фотодоказ
Васильєв зі "Сватів" змінився до невпізнання: "З імпозантного чоловіка в..."
Яскрава перемога Хижняка нокаутом потрапила на відео: "вистачило одного раунду"
Раніше ми писали, що промоутер Олександра Усика Едді Хирн сподівається, що ситуація з коронавірусом не вплине на проведення поєдинків.
«Попереду у нас багато боїв, і я сподіваюся, що все пройде як завжди. У вболівальників в боксі унікальна роль, вони під час бою допомагають боксеру вийти на новий рівень».
«Я не уявляю, як можна провести бій Усик - Чісора без уболівальників в залі. Або як Ентоні Джошуа буде битися з Кубратом Пулєвим на порожньому стадіоні. Такого просто не буде», - вважає Хирн.
Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".
Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.
Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".