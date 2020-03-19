Український боксер Олександр Усик розповів, що не варто панікувати через епідемію коронавірусу

"Паніка біжить попереду нас. Паніка породжує паніку. Найчастіше, коли один панікує - дев'ять навколо теж починають панікувати. Так от, цього панікера потрібно заспокоїти, замотати йому рот скотчем і все. Друзі, раціонально розсудіть самі. Подивіться в дзеркало і задайте собі питання: якщо навіть не дай Бог щось там трапиться, чи є рішення? Якщо є - чудово. Це не проблема, не треба панікувати. Немає рішення? Все, чекайте своєї години", - сказав Усик у прямому ефірі в Instagram.

На думку боксера туалетний папір і гречка не допоможуть.

"Ми цивілізовані, ми так поводимося красиво, ми такі толерантні, виховані, гарно навчилися говорити, але як тільки з'являється проблема, ми всі залітаємо в магазини і "буцкаємо" один одного за рулон паперу або за пакет гречки. Офігєть, як вся наша цивілізованість або толерантність відразу кудись зникає", – підсумував боксер.

Раніше ми писали, що британець Девід Хей розповів, що думає про українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Про це успішний боєць у важкій і суперважкій дивізіонах розповів у інтерв'ю для новинного порталу Seconds Out.

"Що роблять ці хлопці зі Східної Європи, насамперед українці? Ломаченко та Усик, наприклад, чекають. Вони слухають того, що робиш ти, дають тобі робити те, що ти робиш. Вони не проти програти перший-другий раунди. Тому що перші два раунди вони прораховують тебе, дивляться твої хитрощі, спостерігають за пересуваннями".

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".