Дерек Чісора прокоментував можливе перенесення бою проти Олександра Усика
Крім того, боксер розповів, чи він зможе нокаутувати українця, передає sport.ua.
"Я згоден на бій за закритими дверима з суддівським корпусом, так. Я дуже впевнений зараз [ред. - що зможе нокаутувати Олександра Усика]. Я роздроблю його, він раздробить мене, ми роздробимо один одного, але я знаю, як факт, — я завдам силовий удар, який вразить його, а після його вимкну", - заявив Чісора.
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До речі, нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик розповів, що думає про поєдинок Усик - Чісора.
«Усику немає сенсу відразу боксувати проти Ф'юрі або Джошуа. А Чісора якраз такий суперник, який буде для Саші хорошою перевіркою. Хоча люди теж можуть сказати, що це неправильно, типу навіщо відразу Чісору, потрібно когось слабшого. А був би хтось слабший, сказали б, що він мішкобій», – поділився думкою Гвоздик в інтерв'ю Luckypunch.net.
Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".
Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.
Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".