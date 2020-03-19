Дерек Чісора прокоментував можливе перенесення бою проти Олександра Усика

Крім того, боксер розповів, чи він зможе нокаутувати українця, передає sport.ua.

"Я згоден на бій за закритими дверима з суддівським корпусом, так. Я дуже впевнений зараз [ред. - що зможе нокаутувати Олександра Усика]. Я роздроблю його, він раздробить мене, ми роздробимо один одного, але я знаю, як факт, — я завдам силовий удар, який вразить його, а після його вимкну", - заявив Чісора.

До речі, нещодавно ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик розповів, що думає про поєдинок Усик - Чісора.

«Усику немає сенсу відразу боксувати проти Ф'юрі або Джошуа. А Чісора якраз такий суперник, який буде для Саші хорошою перевіркою. Хоча люди теж можуть сказати, що це неправильно, типу навіщо відразу Чісору, потрібно когось слабшого. А був би хтось слабший, сказали б, що він мішкобій», – поділився думкою Гвоздик в інтерв'ю Luckypunch.net.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".