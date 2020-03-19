Екс-чемпіон Майки Гарсія поділився прогнозом на бій Ломаченко - Лопес

Гарсія вважає, що українець фаворит, але результат може бути не на його користь, передає sport.ua.



«Я думаю, що це, напевно, буде найважчий бій для Ломи з часів Лінареса. Цей бій буде більш жорстким, тому що Теофимо сильний і могутній, великий від природи і швидкий. Лома у легкій вазі не зовсім те ж саме, коли він був у другій напівлегкій або навіть нижче.



Я думаю, що у Теофимо набагато більше шансів, ніж думають люди, але я схиляюся до того, щоб українець виграє рішенням суддів. Я не думаю, що Лома може потрясти Лопеса, але я виразно бачу, як Теофимо може завдати шкоди Ломі. Думаю, що Ломаченко виграє цей бій за очками, але я не здивуюся, якщо Лопес дуже вразить його і зупинить», – сказав Гарсія.

Раніше ми писали, що тренер і батько Теофимо Лопеса заявив, що українець Василь Ломаченко зобов'язаний провести бій з його сином.

"Бій з Ломаченком вже зроблений. Ми тільки працюємо над грошима і місцем проведення. Але бій уже готовий. Ломаченко не може не дотримуватися своїх слів. Він повинен побитися з нами, тому що інакше Василя сильно поб'ють його люди з України. Скажуть: "Що за хрень?". Ми здобули пояс, він повинен битися з нами. У Ломаченка немає іншого виходу. Я зробив Ломаченку шах. Прямо зараз у нього шах і мат", – заявив Лопес-старший.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.