Непереможений український боксер-професіонал Олександр Усик повторив тренувальний трюк Василя Ломаченка
Ломаченко прославився унікальним вправою, завдяки якому він тренує силу, реакцію і швидкість. Головна особливість вправи - зловити на ходу чотири монети.
Зараз Усик готується до другого поєдинку в суперважкій вазі проти Дерека Чісора.
Усик повторив трюк Ломаченко і опублікував підтвердження в Instagram.
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У коментарях користувачі мережі пишуть хвалебні слова, деяким вправа українця нагадала Брюса Лі: " Chemp😎 ", "Так умів тільки Брюс Лі і вміє Олександр", "Це називаються швидкі руки, я більше трьох зловити не можу", " Саня можна йти в цирк якщо з боксом не попре👏. Любимо тебе і вболіваємо за тебе! 💪".
Раніше ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.
Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.
Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".
Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.
Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".