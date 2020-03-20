Непереможений український боксер-професіонал Олександр Усик повторив тренувальний трюк Василя Ломаченка

Ломаченко прославився унікальним вправою, завдяки якому він тренує силу, реакцію і швидкість. Головна особливість вправи - зловити на ходу чотири монети.

Зараз Усик готується до другого поєдинку в суперважкій вазі проти Дерека Чісора.

Усик повторив трюк Ломаченко і опублікував підтвердження в Instagram.

У коментарях користувачі мережі пишуть хвалебні слова, деяким вправа українця нагадала Брюса Лі: " Chemp😎 ", "Так умів тільки Брюс Лі і вміє Олександр", "Це називаються швидкі руки, я більше трьох зловити не можу", " Саня можна йти в цирк якщо з боксом не попре👏. Любимо тебе і вболіваємо за тебе! 💪".

Раніше ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.

Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".