Глава промоутерської компанії Едді Гірн вважає, що повноцінно бокс повернеться вже влітку, після того, як стихне пандемія коронавіруса

Приблизно в цей період відбудеться супербій у другій середній вазі між Саулем Альваресом (53-1-2, 35 КО) і Біллі Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

Слова британця призводить Britishboxingnews.co.uk.

«Біллі Джо уклав угоду на бій з Канело, і зараз все залежить від того, коли бокс відновить свою роботу. Станеться це в червні або липні? Якщо так, то є всі шанси, що Сауль і Біллі зустрінуться в цей період, а дата третього бою Альвареса з Головкіним буде перенесена.

В даний момент Сондерс у Вегасі, у нього тренувальний табір з Беном Девісоном і Джошем Тейлором. Зараз потрібно залишатися зосередженими. Я впевнений, що влітку бокс повернеться, і бій Канело – Сондерс відбудеться».

Раніше Головкін і Альварес вже двічі проводили поєдинки. У першому бою суддю присудили нічию, а в другому перемогу здобув Альварес.

У минулому, Оскар де ла Хойа, який представляє інтереси Альвареса, вже висловлювався з приводу третього бою Альварес – Головкін.

Він заявив, що поєдинок завершиться нокаутом.

«Я думаю, що різниця на цей раз буде в тому, що бій завершиться достроково. Тепер вони знають стиль один одного. У першому поєдинку багато людей говорили, що Головкін переміг, тому що постійно йшов вперед і був більш агресивний.

Тому я говорив Канело, що він повинен сам наступати на GGG. Він зробив це і переміг в реванші. Якщо трапиться третій бій, то тут немає місця для рішення суддів або чогось в цьому роді, я думаю, що він повинен вирубити цього хлопця, щоб перемогти», — розповів промоутер для Fightnews.

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