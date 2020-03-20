Український супертяж Олександр Усик, розповів про можливість проведення другого поєдинку проти Мурата Гассієва

«Мене часто запитують, що я можу сказати про Мурата Гассієва. Чудовий спортсмен і вихована людина. Подяка батькам за виховання такого чоловіка. Я хотів би провести ще один поєдинок? Якщо це буде мати сенс, то чому б і ні? На даний момент я про це не думав. Не знаю, хочу чи не хочу. Навіть не можу відповісти вам на це питання. Якщо це буде вигідно нам обом, то можна провести бій», – сказав Олександр.

Раніше ми писали, що глава промоутерської компанії Едді Хирн вважає, що повноцінно бокс повернеться вже влітку, після того, як стихне пандемія коронавірусу.

Приблизно в цей період відбудеться супербій у другій середній вазі між Саулем Альваресом (53-1-2, 35 КО) і Біллі Джо Сондерсом (29-0, 14 КО).

«Біллі Джо уклав угоду на бій з Канело, і зараз все залежить від того, коли бокс відновить свою роботу. Станеться це в червні або липні? Якщо так, то є всі шанси, що Сауль і Біллі зустрінуться в цей період, а дата третього бою Альвареса з Головкіним буде перенесена.

В даний момент Сондерс у Вегасі, у нього тренувальний табір з Беном Девісоном і Джошем Тейлором. Зараз потрібно залишатися зосередженими. Я впевнений, що влітку бокс повернеться, і бій Канело – Сондерс відбудеться».

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".