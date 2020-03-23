Кращі нокаути братів Кличків, Усика та Ломаченка згадали в мережі

Видання xsport.ua склало добірку кращих ударів українських боксерів. 

Володимир Кличко – Кубрат Пулєв

Важко вибрати лише один нокаут у боксера з 53 достроковими перемогами, тому є ще одне відео.

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Володимир Кличко – Коді Кох

Бій Олександра Усика – Тоні Белью досі пам'ятають 

Легендарний поєдинок Олександра Гвоздика – Адоніса Стівенсона теж вважається одним з кращих в історії українського боксу. 

Віталий Кличко – Албен Белінски

До речі, раніше ми писали, що найбільш видовищними завжди були поєдинки у важкій ваговій категорії.

Топ боксерів, з максимально потужними ударами:

№3 Луїс Ортіс

Незважаючи на зайву вагу кубинець убив таких жорстких хлопців як Брайан Дженнінгс, Тоні Томпсон і Малік Скотт.

Протягом своєї кар'єри Ортіс провів 31 бій, з яких виграв нокаутом 26 поєдинків.

№2 Деонтей Вайлдер

На другій позиції, несподівано для багатьох, виявився володар, ймовірно, найсильнішого удару в боксі на поточний момент – Деонтей Вайлдер.

Ф'юрі - Уайлдер

«Бронзового Бомбардувальника» 41 перемога нокаутом з 42-х. Подібної статистики не було навіть у Майка Тайсона.

№1 Ентоні Джошуа

На першому місці виявився чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа, які має 21 дострокову перемогу з 23-х.

Энтони Джошуа

Головною причиною, по якій Джошуа вище Вайлдера – рівень опозиції. Серед достроково переможених суперників британця: Ділліан Уайт, Чарльз Мартін, Володимир Кличко і Олександр Повєткін. 

Нагадаємо,що ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.

Крім того, Politeka повідомляла, хто потрапив у список найкращих боксерів року, несподівані імена. 

Також Politeka писала про те, що українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.