Кращі нокаути братів Кличків, Усика та Ломаченка згадали в мережі
Видання xsport.ua склало добірку кращих ударів українських боксерів.
Володимир Кличко – Кубрат Пулєв
Важко вибрати лише один нокаут у боксера з 53 достроковими перемогами, тому є ще одне відео.
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Володимир Кличко – Коді Кох
Бій Олександра Усика – Тоні Белью досі пам'ятають
Легендарний поєдинок Олександра Гвоздика – Адоніса Стівенсона теж вважається одним з кращих в історії українського боксу.
Віталий Кличко – Албен Белінски
До речі, раніше ми писали, що найбільш видовищними завжди були поєдинки у важкій ваговій категорії.
Топ боксерів, з максимально потужними ударами:
№3 Луїс Ортіс
Незважаючи на зайву вагу кубинець убив таких жорстких хлопців як Брайан Дженнінгс, Тоні Томпсон і Малік Скотт.
Протягом своєї кар'єри Ортіс провів 31 бій, з яких виграв нокаутом 26 поєдинків.
№2 Деонтей Вайлдер
На другій позиції, несподівано для багатьох, виявився володар, ймовірно, найсильнішого удару в боксі на поточний момент – Деонтей Вайлдер.
«Бронзового Бомбардувальника» 41 перемога нокаутом з 42-х. Подібної статистики не було навіть у Майка Тайсона.
№1 Ентоні Джошуа
На першому місці виявився чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Ентоні Джошуа, які має 21 дострокову перемогу з 23-х.
Головною причиною, по якій Джошуа вище Вайлдера – рівень опозиції. Серед достроково переможених суперників британця: Ділліан Уайт, Чарльз Мартін, Володимир Кличко і Олександр Повєткін.
Нагадаємо,що ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.
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