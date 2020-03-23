Найбільш дошкульні поразки Ломаченка, Кличка та Гвоздика згадали в мережі
Видання xsport.ua склало рейтинг неоднозначних програшів українців.
Віталій Кличко – Леннокс Льюїс
Ратаковскі без білизни забула про сором й розпахнула домашній халатик: "чоловікам таке сподобається!"
Зірка фільмів "Квартал 95" ледве умістила вражаючі форми в тісне вбрання: "Приголомшлива"
Джей Ло показала подорослішалого сина, кадри розбурхали мережу: «Маленький серцеїд»
«Яка там робота»: мережу підірвав потік котів, які сумують на карантині, кумедні кадри
Василь Ломаченко – Орландо Салідо
Грубий бокс від Салідо і брак досвіду від українця зробили свою справу. Але Ломаченко після цього підкорив три дивізіони і незабаром може стати абсолютним чемпіоном.
Володимир Кличко – Тайсон Ф'юрі
Українець домінував у суперважкій вазі, але не зміг впоратися з вертким і хаотичним британцем.
Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв
До речі, після цієї поразки українець обіцяє повернутися і провести реванш з Бетербієвим.
До речі, бій Ломаченко - Лопес не відбудеться 30 травня.
Поєдинок буде перенесено у зв'язку з пандемією коронавіруса.
Про це Лопес сказав сайту BoxingScene.com.
"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченка додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.
Крім того, він зазначив, що поєдинок можуть перенести більше, ніж на місяць: "Ніхто не знає, коли це закінчиться. Якщо в квітні, то бій, можливо, перенесуть на червень. Можливо, доведеться чекати два або два з половиною місяці. Вірю, що бій відбудеться. Питання лише в тому, коли саме".
Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.
Крім того, Politeka повідомляла, хто потрапив у список найкращих боксерів року, несподівані імена.
Також Politeka писала про те, що українець потрапив у трійку кращих боксерів десятиліття.