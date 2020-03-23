Наші кращі боксери не завжди перемагали

Найбільш дошкульні поразки Ломаченка, Кличка та Гвоздика згадали в мережі

Видання xsport.ua склало рейтинг неоднозначних програшів українців.

Віталій Кличко – Леннокс Льюїс

Василь Ломаченко – Орландо Салідо

Грубий бокс від Салідо і брак досвіду від українця зробили свою справу. Але Ломаченко після цього підкорив три дивізіони і незабаром може стати абсолютним чемпіоном.

Володимир Кличко – Тайсон Ф'юрі

Українець домінував у суперважкій вазі, але не зміг впоратися з вертким і хаотичним британцем.

Олександр Гвоздик – Артур Бетербієв

До речі, після цієї поразки українець обіцяє повернутися і провести реванш з Бетербієвим.

До речі, бій Ломаченко - Лопес не відбудеться 30 травня.

Поєдинок буде перенесено у зв'язку з пандемією коронавіруса.

Про це Лопес сказав сайту BoxingScene.com.

"Бій вже не відбудеться 30 травня. Це буде абсолютно інша дата. Top Rank відправив Ломаченка додому, в Україну. Зазвичай ми, боксери, починаємо підготовку за два місяці до бою, і саме зараз ми повинні починати", - додав боксер.

Крім того, він зазначив, що поєдинок можуть перенести більше, ніж на місяць: "Ніхто не знає, коли це закінчиться. Якщо в квітні, то бій, можливо, перенесуть на червень. Можливо, доведеться чекати два або два з половиною місяці. Вірю, що бій відбудеться. Питання лише в тому, коли саме".

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