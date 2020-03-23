Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександра Усик продовжує підготовку до бою проти Дерека Чісори
Усик дарма не втрачає час на карантині. Українець знову продемонстрував легендарний трюк з монетками, на цей раз ускладнивши його.
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До речі, боксер показує цей трюк вдруге.
Раніше Ломаченко прославився унікальною вправою, завдяки якій він тренує силу, реакцію і швидкість. Головна особливість вправи - зловити на ходу чотири монети.
Раніше ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.
Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.
Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".
Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.
Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".