Український боксер, виступаючий в легкій ваговій категорії Андрій Котельник першим привіз чемпіонський бій в Україну

22 березня 2008 року, 12 років тому українець зумів отримати другий чемпіонський шанс, пише xsport.ua.

Британець Гевін Рис, який на той момент йшов без поразок, так ще й бився вдома, очевидно, був упевнений у своїй перемозі.

«Я не вірю в те, що Котельник зможе у мене виграти. Після того, як я відправлю Котельника пакувати речі, я відразу наберу нашого промоутера Френка Уоррена і буду просити його про те, щоб організувати зустріч з Ханом».

Але вже в третьому раунді українець розбив ніс супернику. Пізніше британець називав це головною причиною своєї поразки.

12 раунд - Котельник заряджає у Риса комбінацію з двох ударів по корпусу і трьох – у голову. Британець намагається клінчувати, падає, але рефері не відраховує нокдаун домашньому боксеру і навіть допомагає того піднятися. Але Рис простояв недовго.

До речі, яскравий нокаут від двометрового українського боксера муай-тай Олега Приймачова з'явився в мережі.

29-річний уродженець села Засулля (Лубенський район, Полтавська область), який минулого року виграв чемпіонат світу, вирубав опонента убивчим ударом коліна в голову.

Нагадаємо, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі: "Це абсолютна дурість".

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