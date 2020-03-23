Український голкіпер Олександр Шовковський спростував слова Олександра Алієва, який заявив, що в "Динамо" випивали всі, а він і Мілевським були крайніми

"Знаєте, отрута від ліків відрізняється дозуванням. Якщо випити 50 грамів вина або віскі, то це може бути ліками, а якщо 200-300-400 — це буде не на користь", - висловився СаШо в інтерв'ю XSPORT.

Раніше колишній воротар Динамо Олександр Шовковський опинився серед найкращих голкіперів в історії Ліги чемпіонів.

Європейський футбольний союз (УЄФА) на своєму офіційному сайті опублікував список воротарів, відіграли найбільшу кількість матчів у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів, в який потрапив легендарний український голкіпер.

Раніше ми писали, що півзахисник Динамо Беньямін Вербич висловив свою думку про захисника Віталія Миколенка.

Вербич назвав його "другим Андрієм Шевченком".

"Він постійно забігає мені за спину, а я йому не віддаю передачі. Що він може про мене думати? Миколенко – топ. Це новий Шевченко, він коштує мінімум 40 мільйонів євро", – заявив Вербич на Youtube.