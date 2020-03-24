Український боєць змішаних бойових мистецтв Марина Мороз опублікувала фото з лікарні після поєдинку

Бій відбувся на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у Бразилії.

Українка опубліковала знімок, де вона лежить на лікарняному ліжку з величезною раною на голові. Але рекордсменка UFC на фото посміхається і демонструє всім прапор України.

Раніше ми писали, що екс-боєць змішаних єдиноборств Сідні Суїні активно набирає популярність завдяки ролям у відомих молодіжних серіалах.

Але хто знає дівчину завдяки спортивним досягненням. З 14 років Суїні почала займатися MMA, а в 18 прийняла участь у змаганнях з грепплінгу, в якому їй протистояли хлопці з більш високою ваговій категорії.

В одному з інтерв'ю вона розповіла, що зайняла перше місце на змаганнях, і запевнила, що вони не піддавалися.

Екс-боєць MMA успішно веде сторінку у соцмережах - у Сідні понад 1 млн. підписників. В профілі часто з'являються відверті фото, які збирають тисячі лайків і сотні коментарів.

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