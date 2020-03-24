Екс-чемпіон Конор Макгрегор підтримав італійців через епідемію коронавірусу

На своїй сторінці в Instagram Макгрегор висловив слова підтримки жителям Італії.

"Не можу перестати думати про Італію. Кожен день я молюся за цю велику націю, яка подарувала світові величезну кількість дивовижних речей: від людей до архітектури. У неї свій стиль! А ця кухня і мистецтво! Список можна продовжувати.

Італія і її люди - уособлення всього найкращого, що є у людства. Господь Ісус, будь ласка, врятуй Італію та її людей зараз і кожен день", - підписав фото Макгрегор, на якому зображена порожня, безлюдна вулиця через карантин.

Раніше ми писали, що коронавірус поширюється у світі з величезною швидкістю і природно, що епідемія вплинула на деякі події в світі спорту.

Так, чемпіонат Іспанії з футболу призупинено через коронавірус. Відзначається, що на два тижні припинено Примеру і Сегунда.

Також «Ювентус» на своєму офіційному сайті повідомив про перший випадок захворювання коронавірусом в клубі. Вірус виявлений у захисника Даніеле Ругані.

Як повідомляється, хвороба у гравця на даний момент протікає безсимптомно. «Ювентус» проводить всі необхідні процедури всередині команди, в тому числі ізоляцію всіх, хто мав контакт з Ругані.

Футбольний клуб «Реал Мадрид» також оголосив, що йде на карантин через коронавірус.

Нагадаємо, Україна втратила лідера збірної через коронавірус: всі подробиці

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав, з чим вийде проти коронавірусу, фото.

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