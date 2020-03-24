Промоутер Едді Хирн заявив, що готується до скасування бою Усик - Чісора

"Я думаю, що бій буде перенесений. Офіційне оголошення про долю поєдинку буде зроблено на цьому тижні, але я думаю, що шанси на його проведення у травні вкрай обмежені", – сказав Хирн в інтерв'ю BoxingNews24.

Крім того, він зазначив, що будь-які боксерські поєдинки навряд чи вдасться провести у 2020 році.

Незважаючи на карантин і пандемію коронавірусу український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Фото зі своєю тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Крім того, ми писали, що український суперважкоатлет Владислав Сіренко поділився своїми думками стосовно бою Олександра Усика проти Дерека Чісори.

«Думаю, що це буде найважчий бій у кар'єрі для Олександра Усіка, тому що Чісора дуже досвідчений боксер. Думаю, що Дерек буде застосовувати будь-які прийоми, щоб вдарити Усика. А наскільки брудним він може бути, ми пам'ятаємо з часів бою проти Кличка. Плюс до всього, у Олександра був довгий простій без боїв, що теж грає проти нього. Але я вірю в його перемогу», - заявив Сіренко.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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