Бій в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом не відбудеться

Поєдинок повинен був пройти 30 травня в Нью-Йорку (США), повідомляє Politeka.

Про скасування стало відомо після того, як Всесвітня боксерська організація (WBO), чемпіонським поясом якої володіє наш співвітчизник, оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня.

Крім того, Олександр Гвоздик готувався повернутися в ринг після поразки Артуру Бетербієву.

Повернення повинно було відбутися 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця – Василя Ломаченка.

Український боксер розповів, що планувалося спочатку і, що пішло не так.

«Спочатку був план провести бій на карде шоу Ломаченко - Лопес 30 травня. Однак, через коронавірус зараз цей вечір під питанням і мій бій в тому числі.

Top Rank скасували зараз всі вечори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно з нинішнім шоу в США. У суперники до речі планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально».

Раніше ми писали, що якщо бій відбудеться, то чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес заробить рекордний для себе гонорар за бій проти володаря поясів за версією WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка.

Про це повідомляє mixsport.pro. За даними джерела, за вихід на ринг Лопес заробить 2,5 мільйона доларів. Ломаченко запрацює 4,5 мільйона доларів.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.