Промоутер Боб Арум розповів, коли може відбутися третій бій Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера



«Зрозуміло, що 18-го липня цього бою не буде. Ми навіть не знаємо, чи буде тоді вже працювати арена MGM.



Ви не можете гарантувати бійцям, що вечір боксу відбудеться саме в цю дату. Ми не зможемо переконати в цьому ні себе, ні їх. А де вони будуть тренуватися? Це безглуздо. Потрібно просто зробити крок назад. А як ви збираєтеся продавати квитки? Це абсолютне божевілля говорити про те, що бій все ще в силі, коли жителі Британії навіть не можуть сюди дістатися.



Так що всім необхідно зробити один крок назад. Бокс не знаходиться в ізоляції, він є лише частиною того, що зараз відбувається у світі. Тому, швидше за все, поєдинок відбудеться на початку жовтня», – заявив Арум.

До речі, екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Девід Хей заявив, що був дуже вражений перемогою Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером.

Він порадив «Циганському королю» робити надалі все те ж саме, що і перед реваншем.

«Я не знаю, що вплинуло на результат бою. Може, це додаткова вага, новий тренерський штаб або настрій на реванш. Але я впевнений, що Ф'юрі потрібно продовжувати те, що він робив перед реваншем з Вайлдером. Такий боксер нокаутував би навіть Володимира Кличка, вже повірте.

Це новий Тайсон Ф'юрі, якого ми ще не бачили. Якщо чесно, я навіть і не думав, що такі суперважкоатлети існують на нашій планеті. Я завжди знав, що Ф'юрі точно займає місце в трійці найсильніших боксерів цієї ваги», - передає слова чемпіона BoxingNews24.

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