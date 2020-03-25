Боксер Олександр Усик розповів, що потрібно зробити, щоб в Україні був мир

"Потрібно створити дружбу між людьми. Щоб не поділяли на московських, або на київських, або на западенців, або ще когось", – вважає боксер.

Усик сказав, що не потрібно заздрити сусіду, якщо він їздить на хорошій машині.

"Треба жити, радіти, кидатися сніжками, посміхатися, обливатися водою", – резюмував українець.

Раніше ми писали, що Олександр Усик розкрив подробиці особистого життя під час Великого посту.

Зокрема, боксер розказав від чого утримується в цей час.

«Від чого я утримуюся під час посту? Від багатьох речей. Утримуюся від близькості з дружиною. Але це повинно прийти до обох людей - і до жінки, і до чоловіка. Якщо чоловік дотримується посту, а дружина вимагає від нього подружніх зобов'язань, то їх треба виконувати. Якщо ви удвох до цього прийшли, то це маленька перемога.

Я стежу за своєю мовою, висловлюваннями. Всі ми люди, буває іноді лихослів'я. Намагаюся не тільки під час посту, але в побуті не використовувати ці непотрібні слова. Утримуюся від тусовок, зустрічей, абсолютно непотрібних посиденьок і розмов. М'якше треба ставати. Не тільки коли йде піст, а в будь-який час», - поділився Усик.

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