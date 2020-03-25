Італійський футболіст Паоло Мальдіні, у якого був діагностований коронавірус, розповів про сильну біль і тиск в грудях

"Я почуваю себе непогано. Найгірше позаду. Ще трохи кашляю. Сухий кашель, як ви можете чути. Не відчуваю смаків і запахів, сподіваюся, вони повернуться. Загалом, це все схоже на грип, тільки важче. Але це явно не звичайний грип. Я знаю своє тіло. Спортсмен ідеально знає себе. Такого ніколи не було: дуже сильний біль, тиск у грудях. Це новий вірус. Організм бореться з ворогом, якого не знає", - заявив знаменитий італієць у себе в Instagram.

Мальдіні зазначив, що не знає, хто міг його заразити, але є підозри , що це дружина.

"У дружини довго була застуда, дуже дивна, вона три тижні провела в ліжку. Але це було ще в середині лютого. Крістіан, наш старший син живе з нами, він теж хворів. Йому було гірше за всіх у родині. У мене перші симптоми з'явилися 5 березня. Біль у суглобах і м'язах. Жар, температура була 38,5. На наступний день мені треба було в Міланелло, але я залишився вдома", - зазначив Паоло в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Раніше ми писали, що Конор Макгрегор підтримав італійців через епідемію коронавірусу.

На своїй сторінці в Instagram Макгрегор висловив слова підтримки жителям Італії.

"Не можу перестати думати про Італію. Кожен день я молюся за цю велику націю, яка подарувала світові величезну кількість дивовижних речей: від людей до архітектури. У неї свій стиль! А ця кухня і мистецтво! Список можна продовжувати.

Італія і її люди - уособлення всього найкращого, що є у людства. Господь Ісус, будь ласка, врятуй Італію та її людей зараз і кожен день", - підписав фото Макгрегор, на якому зображена порожня, безлюдна вулиця через карантин.

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