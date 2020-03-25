Супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе ще два поєдинки і завершить кар'єру

Слова 31-річного боксера наводить The Sun.

«У мене залишилося ще два бої, після чого ми з дружиною подумаємо про те, що будемо робити далі.

Я залишаюся непереможним, провівши 31 бій, це мій 12-й рік як професійного боксера.

Я вже був незаперечним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Коли я переміг Кличка, я отримав всі його пояси. Так що в моєму розумінні Ентоні Джошуа просто підібрав те, що лежало" - сказав Ф'юрі.

Британець заявив, що спочатку він планує провести третій бій проти американця Даонтея Вайлдера, а потім зустрітися з співвітчизником Ентоні Джошуа, щоб об'єднати чемпіонські пояси.

До речі, британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Вайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хевивейті Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець.

«Вайлдер не може бути самим грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко.

Володимир мав нищівним нокаутуючим ударом, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важким ударом. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Ф'юрі.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців накшталт Кличка.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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