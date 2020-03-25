Супертяж Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе ще два поєдинки і завершить кар'єру

Слова 31-річного боксера наводить The Sun.

«У мене залишилося ще два бої, після чого ми з дружиною подумаємо про те, що будемо робити далі.

Я залишаюся непереможним, провівши 31 бій, це мій 12-й рік як професійного боксера.

Я вже був незаперечним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Коли я переміг Кличка, я отримав всі його пояси. Так що в моєму розумінні Ентоні Джошуа просто підібрав те, що лежало" - сказав Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі

Британець заявив, що спочатку він планує провести третій бій проти американця Даонтея Вайлдера, а потім зустрітися з співвітчизником Ентоні Джошуа, щоб об'єднати чемпіонські пояси.

До речі,  британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Вайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Вайлдер-Ф'юрі 2

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хевивейті Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець. 

«Вайлдер не може бути самим грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко.

Володимир мав нищівним нокаутуючим ударом, до того ж він провів більше боїв, ніж Уайлдер. Не зрозумійте мене неправильно, адже всі суперважкоатлети мають важким ударом. Просто у випадку з Вайлдером головну роль грає не міць, а швидкість, з якою він доносить удари", - розповідає Ф'юрі.

У той же час, Ф'юрі зазначив, що у Вайлдера боксерський інтелект вище, ніж у бійців накшталт Кличка.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

Також ми писали про вирішальний момент реваншу Ф'юрі - Уайлдер, американець не стримався.