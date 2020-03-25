Теофимо Лопес заявив, що об'єднувальний бій з українським чемпіоном Василем Ломаченком не відбудеться 30 травня через пандемію коронавірусу

Він заявив, що як правило тренувальний табір триває два місяці, а це означає, що суперники повинні були почати підготовку вже зараз, повідомляє Politeka.

Боксер додав, що команда не знає, коли закінчиться карантин.

«Деяким бійцям доведеться чекати до вересня або навіть листопада. Очікується, що в цей час відбудеться третій бій Уайлдер — Ф'юрі. Те ж саме може статися і з нашим боєм. Всім потрібно набратися терпіння», — розповів Лопес.

Ломаченко не стане абсолютним чемпіоном світу в травні через коронавірус.

Крім того, Олександр Гвоздик готувався повернутися в ринг після поразки Артуру Бетербиеву.

Повернення повинно було відбутися 30 травня в андеркарті об'єднавчого бою іншого українця – Василя Ломаченка.

Український боксер розповів, що планувалося спочатку і, що пішло не так.

«Спочатку був план провести бій на карді шоу Ломаченко - Лопес 30 травня. Однак, через коронавірус зараз цей вечір під питанням і мій бій в тому числі.

Top Rank скасували зараз всі вечори на березень і квітень, тому не тільки у мене не зрозуміло з майбутнім поєдинком, і взагалі нічого не ясно з нинішнім шоу в США. У суперники до речі планувався Джессі Харт, але тепер це вже неактуально».

Раніше ми писали, що якщо бій відбудеться, то чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес запрацює рекордний для себе гонорар за бій проти володаря поясів за версією WBC, WBO і WBA Василя Ломаченка.

За даними джерела, за вихід на ринг Лопес заробить 2,5 мільйона доларів. Ломаченко заробить 4,5 мільйона доларів.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.