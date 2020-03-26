Український боксер Олександр Усик розповів,що потрібно робити під час карантину
«Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми забиваємо голову зайвим.
Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?», – заявив боксер.
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До речі, Олександр Усик вже ділився думкою щодо коронавірусу. Він повідомляв, що не варто панікувати через епідемію.
"Паніка біжить попереду нас. Паніка породжує паніку. Найчастіше, коли один панікує - дев'ять навколо теж починають панікувати. Так от, цього панікера потрібно заспокоїти, замотати йому рот скотчем і все. Друзі, раціонально розсудіть самі. Подивіться в дзеркало і задайте собі питання: якщо навіть не дай Бог щось там трапиться, чи є рішення? Якщо є - чудово. Це не проблема, не треба панікувати. Немає рішення? Все, чекайте своєї години", - сказав Усик у прямому ефірі в Instagram.
На думку боксера туалетний папір і гречка не допоможуть.
" Ми цивілізовані, ми так поводимося красиво, ми такі толерантні, виховані, гарно навчилися говорити, але як тільки з'являється проблема, ми всі залітаємо в магазини і "буцкаємо" один одного за рулон паперу або за пакет гречки. Офігєть, як вся наша цивілізованість або толерантність відразу кудись зникає", – підсумував боксер.
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