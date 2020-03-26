Сестра українського боксера Василя Ломаченка Анастасія в соцмережах дуже відома

Шанувальники Ломаченка в захваті від чудової фізичної форми Анастасії, повідомляє Politeka.

Дівчина, як і її брат, спортсменка – вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова.

Також Анастасія є майстром спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики.

До речі, нещодавно ми писали про дружину Василя Ломаченка.

Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей, але нам вдалося знайти рідкісні кадри другої половинки боксера.

Також ми інформували, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко склав рейтинг кращих боксерів сучасності.

Своє ім'я український чемпіон не назвав, але включив у список колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, правда, не віддавши йому першість.

При цьому Василь Ломаченко зізнався, який бій вважає найлегшим у своїй кар'єрі.

«Самий простий бій, в якому було дуже легко? Ні, не всі. Думаю, це мій перший бій на професійному ринзі з Хосе Раміресом.

П'ятірка кращих боксерів світу? На першому місці Теренс Кроуфорд, другий — Усик, третє місце — Канело, четвертий — Спенс, п'ятий — Майки Гарсія. А я? Знаєте, у мене є спеціальний список», — наводить слова Ломаченко EsNews.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Лопес: по головному поєдинку в кар'єрі українця прийнято радикальне рішення.

Також Politeka писала, що Лопес висловився про бій з Ломаченком: "Не стане чемпіоном...".

Нагадаємо, раніше Усик розповів історію про знайомство з Ломаченком: "Якийсь маленький чувак".