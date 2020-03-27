Фанати боксу завжди мріяли побачити бій, якому ніколи не судилося було відбутися - поєдинок братів Кличків

Однак у мережі з'явилося відео спарингу двох легендарних українців.

Крім того, ми писали, що український боксер і колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко в інтерв'ю розповів, заради чого може повернутися на ринг.

«Всі мене питають: «Коли ти повернешся? Ну коли ти повернешся?». Якщо я повернуся, то тільки для того, щоб бити рекорди, а не обличчя. Знову ж таки, у мене немає ніяких планів з приводу повернення. Мені є чим зайнятися у житті. Давайте подивимося, що буде далі», - заявив Кличко.

Раніше ми писали, що американський спеціаліст Джеймс Алі Башир зараз не бачить боксера, який міг би претендувати на роль лідера суперважкого дивізіону

Про це Башир розповів у інтерв'ю порталу Tribuna.com.

На думку Алі Башира, враховуючи поточний розклад сил в "королівському" дивізіоні, його колишньому лідеру Володимиру Кличку слід відновити кар'єру.

"Ніхто зараз не є кращим боксером у надважкій вазі. Для мене зараз немає №1. Тайсон Ф'юрі - не номер один, Джошуа - теж не №1. Ніхто зараз не №1. Зараз ідеальний час для Володимира Кличка повернутися в бокс. Думаю, він зможе розібратися з цими хлопцями", - заявив Алі Башир.

Як повідомляла Politeka, Кличко зробив гучну заяву про повернення на ринг.

Також ми писали, що Кличко втрутився в гучний скандал в українському боксі.