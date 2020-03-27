Український боксер Олександр Усик провів тренування зі своїм сином

Відео з'явилося в Instagram на сторінці lomus_official.

На кадрах видно, як хлопчик повторює за татом - син швидко рухається.

Багато фанатів Усика стверджують, що у малюка непогано вийшло і росте майбутній боксер.

"Саша гарна тобі заміна підростає", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що Олександр Усик є батьком трьох дітей - двох синів Кирила і Михайла, і дочки Єлизавети.

До речі, нещодавно український боксер Олександр Усик розповів,що потрібно робити під час карантину.

«Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми забиваємо голову зайвим.

Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?», – заявив боксер.

Крім того боксер Олександр Усик розповів, що потрібно зробити, щоб в Україні був мир.

"Потрібно створити дружбу між людьми. Щоб не поділяли на московських, або на київських, або на западенців, або ще когось", – вважає боксер.

Усик сказав, що не потрібно заздрити сусіду, якщо він їздить на хорошій машині.

"Треба жити, радіти, кидатися сніжками, посміхатися, обливатися водою", – резюмував українець.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".