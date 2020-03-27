Український боксер Олександр Усик розповів, як захиститися від коронавірусу

«Я не вживаю ніякі вітаміни. Я вживаю цибулю, часник, червоний жорсткий перець, який вбиває все що завгодно. Треба тримати себе у формі. Вдома можна робити віджимання, присідання, качати прес.

Гречки ж багато закупили люди, візьміть пакет по кілограму в руки – піднімайте вгору. Обов'язково провітрюйте своє приміщення. Обов'язково кожен день, навіть пару раз в день, можна помити підлогу. Ось такі заходи.

І головне – дивіться в небо і посміхайтеся, коли сонце встає».

Раніше ми писали, що фанат українського боксера Олександра Усика зробив тату із зображенням кумира.

"Чим більше малюю портретів цього крутого дядька, тим більшою повагою наповнююсь до нього і його справи", - підписав фото тату-майстер.

Усик відреагував на дану роботу і поставив лайк на пост.

Фоловерам сподобалося тату і вони всіляко захоплюються роботою в коментарях: "Ай який славний дядько вийшов👍🔥", " Вогонь!🔥🔥", "💪сильно", "😍😍😍 дуже круто".

Крім того, британський суперважковаговик Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точність його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.

Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.

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