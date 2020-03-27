Суперника Олександра Усика Дерека Чісору деякі не сприймають як серйозну загрозу

Проте Ентоні Джошуа здивований тим, на що здатен боксер.

«Чісора доставить Усику проблеми. Він мене здивував. Я дивився бій Дерека проти Прайса і думав, чому Прайс не контролює суперника. Але потім я провів спаринг з Чісорою, і цей хлопець сильний. Він не жартує. Його дуже важко контролювати протягом 11-12 раундів», - вважає Джошуа.

Бій запланований на 23 травня, але, швидше за все, буде перенесений через коронавірус.

До речі, британський суперважковаговик Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.

"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.

Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точність його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.

Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.

Зазначимо, що найдешевший квиток на бій Усик- Чісора можна придбати за 40 фунтів стерлінгів (1320 гривень), а найдорожчий за 800 фунтів (26400 грн).

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