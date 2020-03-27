Суперника Олександра Усика Дерека Чісору деякі не сприймають як серйозну загрозу
Проте Ентоні Джошуа здивований тим, на що здатен боксер.
«Чісора доставить Усику проблеми. Він мене здивував. Я дивився бій Дерека проти Прайса і думав, чому Прайс не контролює суперника. Але потім я провів спаринг з Чісорою, і цей хлопець сильний. Він не жартує. Його дуже важко контролювати протягом 11-12 раундів», - вважає Джошуа.
Бій запланований на 23 травня, але, швидше за все, буде перенесений через коронавірус.
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До речі, британський суперважковаговик Дерек Чісора зізнався, що не має наміру провокувати Олександра Усика для розкрутки бою.
"Ми не зможемо продати цей бій, ображаючи хлопця. Він же взагалі не розуміє по-англійськи. Якщо я пошлю, він подумає, що я побажав йому доброго ранку.
Мене чекає випробування, і в цьому я чесний з собою. Думаю, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Не через те, що у нього немає сили, а через точність його ударів і того, як він їх викидає. Коли він робить це він неймовірний.
Мені доведеться вилізти зі шкіри, і це правда. Щоб донести свій удар, мені, мабуть, доведеться пропустити п'ять. Але мої бажання і самовідданість залишаються колишніми", - сказав Чісора.
Зазначимо, що найдешевший квиток на бій Усик- Чісора можна придбати за 40 фунтів стерлінгів (1320 гривень), а найдорожчий за 800 фунтів (26400 грн).
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