Чемпіон світу Тайсон Ф'юрі показав, чим займається на карантині разом зі своєю дружиною

Британець у себе в Instagram розмістив відео, на якому схопив дружину, закинув її на плечі, і кілька разів присів.

"День ніг разом з дружиною. Ще один день на карантині", - підписав пост боксер.

Крім того, ми писали, що Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе ще два поєдинки і завершить кар'єру.

«У мене залишилося ще два бої, після чого ми з дружиною подумаємо про те, що будемо робити далі.

Я залишаюся непереможним, провівши 31 бій, це мій 12-й рік як професійного боксера.

Я вже був незаперечним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Коли я переміг Кличка, я отримав всі його пояси. Так що в моєму розумінні Ентоні Джошуа просто підібрав те, що лежало" - сказав Ф'юрі.

Британець заявив, що спочатку він планує провести третій бій проти американця Даонтея Вайлдера, а потім зустрітися з співвітчизником Ентоні Джошуа, щоб об'єднати чемпіонські пояси.

До речі, британський боксер суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі нокаутував суперника і відібрав титул чемпіона світу за версією WBC.

Уайлдер почав сперечатися з суддею про результат бою і висловив нерозуміння своїй команді, чому зупинили поєдинок.

Раніше ми писали, що перед боєм Тайсон Ф'юрі заявив, що його не вражають нокаути Деонтея Вайлдера.

Британський боксер зазначив, що колишній лідер хевівейту Володимир Кличко бив сильніше, ніж американець.

«Вайлдер не може бути грізним панчером, оскільки він не зміг нокаутувати «Циганського короля». Я прийняв його найпотужніші удари на щелепу і зміг піднятися. Не думаю, що Деонтей б'є сильніше, ніж Кличко.

Крім того, Politeka писала про поєдинок Фьюри-Уайлдер: тріумф британця і найяскравіші моменти поєдинку.

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