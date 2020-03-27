Американський боєць Майк Перрі нокаутував незнайомця, який ображав його на вулиці

Відео з'явилося у нього в Instagram.

"Він ударив мене в область рота, тому всі і почали знімати відео. Я створив вільний простір, а він продовжував розмахувати своїми кулаками. Коли я став у бойову стійку, він відволікся і пропустив удар. Тільки так це можна було закінчити. Я міг добити його на землі, але відійшов, щоб поговорити з поліцією", – він підписав відео в Instagram.

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Goin to the beach boy ! #Tbt #ViralChallenge #YOLO He’d actually just punched me in the mouth. (Why do you think they started recording) I created space, he followed with his fists balled. As I stepped into position around the girl he either flinched or got distracted from what his drunk ass was doing which was harassing me. He wouldn’t stop so I ended it. I threw the jab/hook split seconds before he looked to the left. I could’ve continued to ground and pound him to death but walked away and spoke to the police. For any of you acting like you’ve ever done anything for me please believe you play with fire you’re gonna get burned. If you can mind your space and social distance yourself from my personal bubble than anything can be resolved through conversation. Judge me all you want you bunch of cry to get your way hypocrite’s but I live an honest life and am the most truthful person I know. I share my life with all of you watching so please believe if you feel like you want to butt into anything you were not involved in than you, yo mama, yo daddy, yo wife, husbands, sisters, brothers, daughters, sons, and grandma’s and grandpa’s can get these pro fighter hands too since it’s ok to hit me but not ok when I hit back. Check yo selves !

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Раніше ми писали, що найкращий нокаут в кар'єрі Ломаченка показали в мережі.

Володар поясів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) протягом своєї професійної кар'єри оформив 10 дострокових перемог, але більшість боїв закінчувалися або зняттям суперників, або баді-панчами.

Але є один нокаут, який стоїть осібно – краще завершення бою від українця.

Це був п'ятий раунд поєдинку проти Романа Мартінеса (30-4-3, 18 КО), дебюту Ломаченко в другій напівлегкій вазі. На кону зустрічі стояв пояс WBO і він, звичайно ж, поїхав в Аккерман.

Нокаут, який був настільки крутим, що українець не став стримувати себе і крутнув заднє сальто відразу ж після відліку рефері.

Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.

Крім того, Politeka повідомляла, хто потрапив у список найкращих боксерів року, несподівані імена. 

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