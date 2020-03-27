Американський боєць Майк Перрі нокаутував незнайомця, який ображав його на вулиці
Відео з'явилося у нього в Instagram.
"Він ударив мене в область рота, тому всі і почали знімати відео. Я створив вільний простір, а він продовжував розмахувати своїми кулаками. Коли я став у бойову стійку, він відволікся і пропустив удар. Тільки так це можна було закінчити. Я міг добити його на землі, але відійшов, щоб поговорити з поліцією", – він підписав відео в Instagram.
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Раніше ми писали, що найкращий нокаут в кар'єрі Ломаченка показали в мережі.
Володар поясів WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) протягом своєї професійної кар'єри оформив 10 дострокових перемог, але більшість боїв закінчувалися або зняттям суперників, або баді-панчами.
Але є один нокаут, який стоїть осібно – краще завершення бою від українця.
Це був п'ятий раунд поєдинку проти Романа Мартінеса (30-4-3, 18 КО), дебюту Ломаченко в другій напівлегкій вазі. На кону зустрічі стояв пояс WBO і він, звичайно ж, поїхав в Аккерман.
Нокаут, який був настільки крутим, що українець не став стримувати себе і крутнув заднє сальто відразу ж після відліку рефері.
Нагадаємо, нещодавно ми опублікували топ-5 кращих боксерів в історії: хто так і залишився непереможеним.
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