Український боксер Василь Ломаченко опублікував на сторінці в соцмережі скандальний пост

Так, українець порадив православним християнам у своєму Instagram зробити хрест на дверях, повідомляє Politeka.

У разі відсутності хреста чемпіон світу радить зробити його пальцями, обмоченими в оливкову олію.

«Святі отці гори Афон закликають сьогодні всіх православних християн зробити хрест на зворотному боці дверей будинків. Якщо у вас немає хреста, то можете його зробити пальцем, зануривши його в оливкову олію. Це серйозно, так як вчора був відслужений Параклис Божої Матері і ці вказівки були дані (відкриті) самою Богородицею ченцям на Святій горі», – написав Василь Ломаченко.

Через якийсь час Ломаченко видалив публікацію.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко вже потрапляв у скандали через публікації в мережі. Боксер розмістив на своїй особистій сторінці в Instagram відео з російським спецназом.

У ролику голос за кадром читає вірш про православну віру, а в самому відео показані кадри з участю російських збройних сил.

В кінці відео з'являється напис: "Дякуємо за допомогу ввічливим людям".

У коментарях шанувальники вилили на спортсмена багато неприємних слів:

"Навіщо таке відео викладати в профіль, не треба поєднувати військових і духовність. Духовність нас цьому не вчили, я Вас поважаю, Василь, але не варто", "Російська пропаганда ввічливих людей і жирних попов...сподіваюся це випадково потрапило на вашу сторінку...люди в цій формі вбивають українців під схвалення церкви..", " Вася, це що за зашквар? Ввічливі люди? Російський спецназ? Може поясниш хід думки??".

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