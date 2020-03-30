Український боксер Василь Ломаченко вибачився перед православними християнами за скандальну публікацію на своїй сторінці

Українець розмістив новий пост в Instagram, повідомляє Politeka.

"Приношу свої вибачення всім православним. Попередній пост я повинен був спочатку перевірити через достовірне джерело, а потім викладати його. Я видалив його у зв'язку з тим, що ця інформація виявилася фейковою. Ще раз вибачте. І спаси, Господи, нас всіх", - написав боксер.

"Лааадно, оливкова олія завжди пригодиться)", " Все рівно потрібна справа! 🙌 Не завадить!", "Закликав зробити хрест на зворотному боці дверей, важко боксерам бошка зовсім відбита", " Скоро буде не смішно", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко опублікував на сторінці в соцмережі скандальний пост.

Так, українець порадив православним християнам у своєму Instagram зробити хрест на двері.

У разі відсутності хреста чемпіон світу радив зробити його пальцями, обмоченими в оливкову олію.

«Святі отці гори Афон закликають сьогодні всіх православних християн зробити хрест на зворотному боці дверей будинків. Якщо у вас немає хреста, то можете його зробити пальцем, зануривши його в оливкову олію. Це серйозно, так як вчора був відслужений Параклис Божої Матері і ці вказівки були дані (відкриті) самою Богородицею ченцям на Святій горі», – написав Василь Ломаченко.

Через якийсь час Ломаченко видалив публікацію.

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