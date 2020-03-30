Український боксер Владислав Сіренко повинен був повернутися в ринг 28 березня
Але бій був перенесений через епідемію коронавірусу.
У своєму попередньому поєдинку Сіренко нокаутував у першому раунді італійця Івана Ді Берардино (9-2-1, 6 КО), пише xsport.ua.
Суперник українця бився «брудно»: під час клінчу бив Сіренко головою і намагався влаштувати з боксу бійку, і буквально відразу за це і поплатився. Наприкінці стартової трихвилинки українець поклав суперника на канвас.
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ВІКТОР ВИХРІСТ. 27 РОКІВ
Віктор Вихріст (1-0, 1 КО) зміг виграти чемпіонат Європи і Європейські ігри, що зробило його одним з головних претендентів на титул олімпійського чемпіона 2020 року в Токіо.
Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.
ВЛАДИСЛАВ СІРЕНКО. 25 РОКІВ
Владислав Сіренко (13-0, 12 КО) в основному боксує ПАР, де знаходиться його промоутерська компанія. При цьому, українець також виступав у США, Україні та Німеччині. До професійного боксу Сіренко бився в аматорах і полупрофессионалах за команду «Українських отаманів», де у нього були як хороші бої, як і невдалі.
Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.
СЕРГІЙ БОГАЧУК. 24 РОКИ
Богачук став знаменитим завдяки напівпрофесійній кар'єрі, а найбільш значимий його бій – це коли він перебив олімпійського чемпіона 2012 року Роньеля Іглесіаса Сотолонго. У своїх наступних боях українець також показував дуже яскраві сутички, знищуючи суперників у рубці як Артуро Гатті.
Перспективи: Битиметься за титул чемпіона світу.
Нагадаємо, Усик, Ломаченко та Гвоздик отримали фантастичні гонорари за бої.
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