Український боксер Іван Редкач прокоментував скандальний пост Василя Ломаченка

Нагадаємо, Ломаченко закликав православних християн малювати хрести на дверях оливковою олією. В Instagram Редкач висміяв рада Ломаченка.

"Косяк хороший був. Хлопці, масло у кого є оливкове? Васі instagram зламали, походу", - написав Редкач в коментарях.

Крім того боксер згадав про це в наступному пості.

"Зараз як є*анашки ломануться в магазини, будуть штовхатися, виривати один в одного залишки гречки і точно заразяться навіть ті, хто ще за ці дні дивом уцілів. Головне - хрест не малюйте вдома на дверях оливковою олією", - написав Редкач.

До слова, український боксер Василь Ломаченко опублікував на сторінці в соцмережі скандальний пост.

Так, українець порадив православним християнам у своєму Instagram зробити хрест на дверях.

У разі відсутності хреста чемпіон світу радив зробити його пальцями, обмоченными в оливкове масло.

Через якийсь час Ломаченко видалив публікацію, заявивши, що інформація виявилася фейковою.

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