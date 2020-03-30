Український боксер Іван Редкач прокоментував скандальний пост Василя Ломаченка
Нагадаємо, Ломаченко закликав православних християн малювати хрести на дверях оливковою олією. В Instagram Редкач висміяв рада Ломаченка.
"Косяк хороший був. Хлопці, масло у кого є оливкове? Васі instagram зламали, походу", - написав Редкач в коментарях.
Крім того боксер згадав про це в наступному пості.
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"Зараз як є*анашки ломануться в магазини, будуть штовхатися, виривати один в одного залишки гречки і точно заразяться навіть ті, хто ще за ці дні дивом уцілів. Головне - хрест не малюйте вдома на дверях оливковою олією", - написав Редкач.
До слова, український боксер Василь Ломаченко опублікував на сторінці в соцмережі скандальний пост.
Так, українець порадив православним християнам у своєму Instagram зробити хрест на дверях.
У разі відсутності хреста чемпіон світу радив зробити його пальцями, обмоченными в оливкове масло.
Через якийсь час Ломаченко видалив публікацію, заявивши, що інформація виявилася фейковою.
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