В UFC показали добірку видовищних нокаутів, зроблених ударом ногою – ап-кіком
Але, видання xsport.ua нагадало, що найвідоміший нокаут ап-кіком був зроблений не в UFC.
В часи легендарного японського промоушену Pride Гегард Мусасі, йдучи від боротьби легенди бразильського джиу-джитсу Роналдо «Жакаре» Соузи, провів удару, який увійшов в інструкції по MMA.
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До речі, нокаут від Юниела Дортікоса у бою з американцем Ендрю Табіті показали в мережі.
Поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу в першій важкій вазі за версією IBF, яким раніше володів Олександр Усик пройшов в рамках півфіналу 2-го сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) 15 червня в Ризі (Латвія).
Наприкінці десятого раунду Дортікос забійним ударом з правої вирубав Табіті.
До речі, американець Альберт Хьюз встановив світовий рекорд.
У віці 70 років він переміг Тремейна Таунса і став самим пожилим професійним боксером.
70-річний Хьюз переміг 43-річного суперника нокаутом, в результаті чого потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.
Хьюз завершив кар'єру в 1983 році, тому бій з Таунсом став для нього першим за 36 років.
На рахунку 70-річного боксера 22 бою, з яких 11 завершилися перемогою, сім – поразкою, а ще чотири – нічиєю.
Таунс також вийшов на ринг після тривалої перерви в кар'єрі – 12 років.
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