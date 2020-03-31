В UFC показали добірку видовищних нокаутів, зроблених ударом ногою – ап-кіком

Але, видання xsport.ua нагадало, що найвідоміший нокаут ап-кіком був зроблений не в UFC.

В часи легендарного японського промоушену Pride Гегард Мусасі, йдучи від боротьби легенди бразильського джиу-джитсу Роналдо «Жакаре» Соузи, провів удару, який увійшов в інструкції по MMA.

До речі, нокаут від Юниела Дортікоса у бою з американцем Ендрю Табіті показали в мережі.

Поєдинок за вакантний пояс чемпіона світу в першій важкій вазі за версією IBF, яким раніше володів Олександр Усик пройшов в рамках півфіналу 2-го сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) 15 червня в Ризі (Латвія).

Наприкінці десятого раунду Дортікос забійним ударом з правої вирубав Табіті.

До речі, американець Альберт Хьюз встановив світовий рекорд.

У віці 70 років він переміг Тремейна Таунса і став самим пожилим професійним боксером.

70-річний Хьюз переміг 43-річного суперника нокаутом, в результаті чого потрапив в Книгу рекордів Гіннесса.

Хьюз завершив кар'єру в 1983 році, тому бій з Таунсом став для нього першим за 36 років.

На рахунку 70-річного боксера 22 бою, з яких 11 завершилися перемогою, сім – поразкою, а ще чотири – нічиєю.

Таунс також вийшов на ринг після тривалої перерви в кар'єрі – 12 років.