Український боксер Володимир Кличко звернувся до співвітчизників через пандемію коронавірусу

Зараз українець перебуває на ізоляції в Нью-Йорку, він закликав українців сидіти по домівках і не порушувати режим карантину.

"Друзі, в нинішній кризі і виклику, через який проходить практично весь світ, є головний і просто принцип: якщо ти вдома – значить, ти захищений. Полетівши до початку пандемії, я перебуваю за межами України. Але думками я з вами, на Батьківщині. Сьогодні складна ситуація в усьому світі, а особливо в США.

Вірус лютує і поширюється з величезною прогресією. Багато хворих і, на жаль, померлих. Навіть тут не вистачає елементарних засобів захисту, а в Нью-Йорку в центральному парку розгорнули польовий госпіталь. Я не хочу, щоб Україну біда торкнулася в такому масштабі! І перше, що нам потрібно дотримуватися – це застереження та обмеження. І коли вам кажуть "залишіться вдома" – це означає, залишіться вдома і забезпечте себе. Жодна зустріч не варто того, щоб бути кинутими на ваги життя", – сказав Володимир підвищеним тоном.

До речі, український боксер Олександр Усик розповів, як захиститися від коронавірусу.

«Я не їм ніякі вітаміни. Я їм цибулю, часник, червоний жорсткий перець, який вбиває все що завгодно. Треба тримати себе у формі. Вдома можна робити віджимання, присідання, качати прес.

Гречки ж багато закупили люди, візьміть пакет по кілограму в руки – піднімайте вгору. Обов'язково провітрюйте своє приміщення. Обов'язково кожен день, навіть пару раз в день, можна помити підлогу. Ось такі заходи.

І саме головне – дивіться в небо і посміхайтеся, коли сонце встає».

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