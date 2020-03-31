Теофимо Лопес заявив, що його бій проти Василя Ломаченка не триватиме 12 раундів

"Точно ні. І не думаю, що бій вийде змаганням у технічній майстерності. Тобто в якийсь момент я його просто переїду і забикую. Подивимося, чи вміє він тримати удар", – цитує слова Лопеса видання vRinge.

Крім того, він заявив, що хоче битися з українським боксером, незважаючи на перенесення їх бою.

"Так, звичайно ж і далі планую битися з Ломаченком. І тільки після цього піднімуся в першу напівсередню вагу (до 63,5 кг). В останньому проведеному поєдинку проти Річарда Коммі я легко зробив ліміт ваги, але до цього у мене був непростий 9-тижневий тренувальний табір. Так що в разі чого можу і затриматися в дивізіоні", – додав американець.

Крім того, ми писали, що американський боксер в легкій вазі Теофимо Лопес в черговий раз пригрозив українському чемпіону Василю Ломаченко.

"Не важливо коли, не важливо де, я просто хочу надерти йому дупу", – цитує Лопеса Top Rank.

До речі, бій в легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофимо Лопесом скасований.

Поєдинок повинен був пройти 30 травня в Нью-Йорку (США).

Про скасування стало відомо після того, як Всесвітня боксерська організація (WBO), чемпіонським поясом якої володіє наш співвітчизник, оголосила про скасування всіх поєдинків під своєю егідою до 30 червня.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.