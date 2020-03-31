Український боксер в напівсередній вазі Карен Чухаджян повідомив, що заразився в бою з росіянином Сергієм Воробйовим

Нагадаємо, що поєдинок відбувся 1 лютого.

«Хотів би і я показати свої домашні тренування, але зараз я на вимушеному відпочинку. Так сталося, що мій карантин розпочався ще на початку березня, коли мене поклали в лікарню.

Справа в тому, що під час бою я заразився гепатитом А (хвороба Боткіна). Заразився ним від суперника.

Скажу відразу, він сам не знав, що хворий. Тому я не тримаю зла, ні в чим нікого не звинувачую і прошу вас утриматися від негативних коментарів. Сергій написав мені і сказав, що йому шкода, що так вийшло", повідомив Чухаджян в Facebook.

Також боксер зізнався, що вже одужав, але поки йому заборонені фізичні навантаження.

Нагадаємо, що 23-річний український напівсередньоваговик (до 66,7 кг) Карен Чухаджян знизив статус росіянина Сергія Воробйова.

Карен Чухаджян завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBA.

Так, після першого кола, який завершився майже рівним рахунком у обох супротивників, Карен забрав ініціативу. Він успішно перехоплював атаки і працював під першим номером, вражаючи Воробйова серіями ударів.

Скоро з'ясувалося, що крім налагодженого джеба в арсеналі Сергія немає примітних козирів, і поєдинок все більше скидався на односторонній декласс.

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