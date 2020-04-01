Український середньоваговик Федір Черкашин показав, чим займається у вільний час

Українець, який на початку березня впевнено здобув перемогу на вечорі боксу в Польщі, показав швидкість рук під час карантину.

До речі, яскравий нокаут від двометрового українського боксера муай-тай Олега Приймачова з'явився в мережі.

29-річний уродженець села Засулля (Лубенський район, Полтавська область), який минулого року виграв чемпіонат світу, вирубав опонента убивчим ударом коліна в голову

Раніше ми писали, що український боєць Муай-тай Анатолій Шпонарский переміг на турнірі в Таїланді чергового суперника. Зробив він це у витонченій манері. Суперник навіть не встигав реагувати на удари українця.

Відео побиття з'явилося на каналі Іnstagram української асоціації Муай-тай. Підпис до відео свідчить «Серія ударів Анатолія Шпонарского точно в ціль в бою проти суперника з Таїланду.

П'ятий раунд поєдинку українець почав потужно і, в підсумку, переміг за очками». Шпонарский потужно працював ногами, і у суперника просто не було шансів схаменутися.

«Натаскав славно», «Підсікання топ», «Слава Україні», «Красиво», «Сильно», «Кращий», - коментують відео підписники.

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