Український боксер Олександр Усик потрапив у скандал через своє архівне фото

В той час, коли кримчанин виступав за "Українські Отамани", він зробив фото біля графіті, яке нібито вихваляє Йосипа Сталіна.

"Viva Stalin", - написано на стіні, поряд зображені серп і молот.

В коментарях під постом пабліка "Баба і кіт" користувачі мережі вибухнули гнівними словами: "Голова потрібна щоб нею їсти і тримати удари.Все", " А маківку геть відбили у цього кренделя", " немає чим пишатися це сором такі чемпіони".

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик розповів,що потрібно робити під час карантину.

«Виїжджайте в ліс і дихайте свіжим повітрям. Вірус боїться кисню в крові, він боїться води, протирайте кімнату вологою ганчіркою, провітрюйте. Дихайте і радійте. Ми забиваємо голову зайвим.

Я не виключаю, що це є, але навіщо про це так часто говорити? Чому ми мовчимо про СНІД, туберкульоз, аварії, чому ми про це не говоримо?», – заявив боксер.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".