Скандально відомий блогер і журналіст Анатолій Шарій розповів, про що спілкувався з українським боксером Олександром Усиком

Про це Шарій повідомив на своїй сторінці в Instagram.

«Поспілкувалися з Сашком з приводу того, як ще можна допомогти людям похилого віку на непідконтрольної і найбільш нужденним на підконтрольній. Придумали дещо. Реально, нам потрібно бути разом, щоб перемогти цю проблему».

До речі, в серпні минулого року Олександр Усик оскандалився своїм захопленням Анатолієм Шарієм.

Кримський боксер вивів у прямий ефір в Instagram своє спілкування зі скандальним блогером-втікачем, під час якого вони розсипалися в компліментах один одному.

Усик зізнався, що дивиться Шарія з 2014 або 2015 року, а порадив йому це робити інший український боксер Олександр Гвоздик.

«Я тебе дивлюся з 2014 або 2015 року. А порадив мені подивитися Олександр Сергійович Гвоздик. Так що ми іноді всією командою переглядаємо твої відео», — повідомив Усик.

Шарій у свою чергу, розхвалюючи боксера, заявив, що не любити його можуть тільки «уп*роті і до*нчені».

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