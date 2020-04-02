Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до поєдинку з Дереком Чісорою

При цьому Усик не відмовляє собі в розвагах. Цього разу українець станцював прямо під час тренування під пісню «Руки вверх – Ты назови его, как меня», пише Politeka.

"Олександр, тобі треба було на велику сцену,з кожної машини тебе чути було б,навіщо ти пішов у бокс ,талант закрив землю", " Співак", "Який бій? Поки дійде до бою Саша отримає травму під час танців" - пишуть підписники.

До речі, Олександр Усик поділився думкою щодо можливого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Британець раніше заявив, що може перемогти українця навіть якщо буде тримати одну руку зав'язаною за спиною. Відповідь Усика не змусила себе довго чекати.

"Мені Ф'юрі симпатичний, як він себе веде. Багато хто бачить у ньому дурня, але я знаю, що все це заплановано. Якщо він вважає, що може перемогти мене з зав'язаною рукою за спиною, то я можу закрити очі, зав'язати одну руку собі за спину і ще нехай хтось мене тримає за ногу", - заявив Усик.

Нагадаємо, що Усик зробив зізнання напередодні бою з Чісорою: "До всіх своїх поєдинків я...".

Як повідомляла Politeka, озвучена ціна найдешевшого квитка на поєдинок Усик - Чісора.

Також Politeka писала, що Чісора пригрозив Усику напередодні бою: "Він у мене затанцює".